Brusca frenata per il ritorno di Harder da Galloppa: Fiorentina e Modena non si accordano. La situazione

La trattativa che avrebbe dovuto portare Jonas Harder al Modena ha subito un brusco stop. Il centrocampista classe 2005 di proprietà della Fiorentina, dopo l'ottima stagione in prestito in Serie B, nella quale si è messo in luce con 26 presenze condite anche da una rete, era stato richiesto fortemente dal Modena del tecnico Daniele Galloppa che lo aveva allenato della Primavera della Fiorentina.

Altre opzioni in ballo

Tuttavia, secondo quanto riporta TMW infatti, il Modena avrebbe voluto prendere il classe 2005 a titolo definitivo, ma la Fiorentina crede nelle potenzialità del ragazzo e valuta solo la cessione in prestito. Restano quindi in corsa il Padova che vorrebbe riaverlo per un'altra stagione, mentre in Serie A c'è il Frosinone di mister Alvini.