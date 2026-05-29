Il giovane Harder si è messo in luce in Serie B: ritorno in viola solo temporaneo? Non solo il Padova su di lui

C'è un giovane centrocampista della Fiorentina che ha ben impressionato alla sua prima stagione in Serie B. Jonas Harder si è distinto per le sue qualità a Padova, conquistando un'ottima salvezza con i biancoscudati.

Harder piace in Serie B: nuovo prestito all'orizzonte?

Per il classe 2005 è previsto un ritorno a Firenze, vista la scadenza del prestito secco. Le sue caratteristiche non sono passate inosservate in serie cadetta e ci sono alcuni club pronti a dargli spazio.

L'Avellino vuole tanti ragazzi viola

La Fiorentina vorrebbe trattenerlo in ritiro, pur valutando la possibilità di un nuovo prestito in Serie B. Il Padova ha già espresso la volontà di prolungare la permanenza del ragazzo, ma non solo. Come riportato da Sport Channel 214, c'è anche l'Avellino su Jonas Harder. I biancoverdi, già attenti sulle tracce di Braschi e Kouadio, gradirebbero anche il centrocampista.