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La Gazzetta dello Sport: La rincorsa di Atta, il francese ha sfruttato la sosta

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Su La Gazzetta dello Sport di oggi c'è tutta una pagina dedicata alla Fiorentina.

Pagina 25

Ampio spazio viene dato a: “La rincorsa di Atta”. “Si allena da solo per tornare al top La Fiorentina lo aspetta”. Sommario: “Il francese ha sfruttato la sosta per ritrovare la forma Alla ripresa vuole essere decisivo come all’Udinese”. 

Doppia seduta

C'è anche il programma della squadra: “Oggi ripartenza: doppia seduta senza i nazionali”. 

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