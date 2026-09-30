La Gazzetta dello Sport: La rincorsa di Atta, il francese ha sfruttato la sosta
Su La Gazzetta dello Sport di oggi c'è tutta una pagina dedicata alla Fiorentina.
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Ampio spazio viene dato a: “La rincorsa di Atta”. “Si allena da solo per tornare al top La Fiorentina lo aspetta”. Sommario: “Il francese ha sfruttato la sosta per ritrovare la forma Alla ripresa vuole essere decisivo come all’Udinese”.
Doppia seduta
C'è anche il programma della squadra: “Oggi ripartenza: doppia seduta senza i nazionali”.
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