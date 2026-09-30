"Ci siamo rivolti al club": i tifosi del West Ham si scagliano contro Solomon

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante della Fiorentina, Manor Solomon, dopo Israele-Irlanda continuano ad alimentare polemiche in Inghilterra. Secondo quanto riportato dai media britannici, alcuni tifosi del West Ham, squadra di club nella quale milita attualmente, hanno contestato le parole dell’esterno israeliano, pronunciate dopo la sconfitta per 3-0.

Affermazioni divisive

Solomon aveva accusato gli irlandesi di odiare Israele, rivendicando poi l’orgoglio per il proprio Paese, la nazionale e i soldati. Aveva inoltre definito Israele “dieci volte migliore e più forte dell’Irlanda”: affermazioni che hanno diviso anche la tifoseria degli Hammers.

Protesta contro Solomon

Alcuni sostenitori hanno contattato il club per protestare, ipotizzando persino una petizione contro il giocatore. Altri hanno proposto di non applaudire quando il suo nome verrà annunciato allo stadio.

Un clima non fantastico attende dunque lo stesso Solomon non appena tornerà a giocare in Championship (il campionato di Serie B inglese) non appena riprenderà il campionato.