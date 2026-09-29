Solomon e O'Brien, un finale ad alta tensione: "Vergogna per Gaza", "Israele miglior paese del mondo"

La vittoria per 3-0 dell’Irlanda su Israele, nella sfida di Nations League disputata a Debrecen, ha avuto un seguito teso.

Botta e risposta

Dopo la partita, Jake O’Brien e l'ex attaccante della Fiorentina, Manor Solomon, sarebbero stati protagonisti di un confronto verbale. Secondo alcune fonti, il difensore irlandese avrebbe detto: “Vergogna per quello che state facendo a Gaza. Vi meritate di perdere”. Solomon avrebbe risposto da par suo: “Uscite allo scoperto, siate uomini. Non parlate da dietro un muro. È un peccato che la partita non si sia giocata in Israele, altrimenti avreste capito qual è il miglior paese del mondo”.

Clima teso

Parole queste che riflettono il clima che ha accompagnato l’incontro, già segnato dalle proteste dei giocatori irlandesi contro la guerra a Gaza. Lo scambio alimenta le polemiche attorno alla partita e al prossimo confronto tra le due nazionali che andrà in scena al ritorno.