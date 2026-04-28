L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno, analizzando vari temi legati a singoli della rosa viola, fino a Vanoli ma non solo.

“Dopo questa stagione sarebbe opportuno mandare via il 90% dei giocatori, ma sappiamo che non sarà così. In difesa almeno Pongracic e Ranieri li ritroveremo, Comuzzo si sta perdendo sulle cose più semplici e spero vada a dimostrare il suo valore altrove. Va bene pure se resta Rugani a portare esperienza, ma serve un innesto di categoria dietro. Uno che parli, che guidi il reparto e alzi il livello di tutta la difesa. Normale che Rugani avesse difficoltà all'inizio, ma se per anni nella rosa della Juventus, vuol dire che la mentalità è giusta, e la Fiorentina deve cambiare passo. Non vuol dire andare a giocare la Champions, ma approcciarsi in modo diverso agli avversari. Serve qualcuno sfrontato che abbia la personalità di guidare il gruppo".

‘Vanoli ha sbagliato qualcosa, ma è difficile non ringraziarlo’

“Difficile non ringraziare Vanoli per il lavoro che ha fatto. Ma aveva anche 27-28 partite a disposizione con una rosa del genere e il mercato di gennaio. Qualche errore lo ha fatto, come l'insistere con la difesa a tre. Diverse problematiche ci sono state, come lo spogliatoio spaccato. Speravo arrivasse prima a certe soluzioni, ma in quel momento chiunque avrebbe fatto gli stessi risultati”.

‘Braschi? Quale allenatore non mette i giovani forti, se li ha?'

“Non vedo questo grande casino per Braschi, che ha 20 anni, gioca ancora in Primavera. Se l'allenatore ha qualche problema a metterlo vuol dire che non è pronto. Capisco che la gente voglia vedere i giovani, ma qual è l'allenatore stupido che ha in mano un giovane forte e non lo fa giocare? In questo momento era complicato buttare dentro un ragazzo. E se poi perdevi? Le critiche si sarebbero moltiplicate. Non lo capisco tutto questo caos… i fenomeni sono altri. Non dobbiamo dargli l'obbligo di giocare per forza. Non era la situazione giusta. Non gli cambia nulla giocare venti minuti, anzi Gudmundsson si è mosso anche bene da punta".