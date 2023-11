Indubbiamente la notizia che attualmente non ci sono fondi per la completa copertura del nuovo Franchi non è stata ben accolta dai tifosi della Fiorentina che in quello stadio dovranno entrare in futuro.

“Allarmismo ingiustificato”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, cerca però di gettare acqua sul fuoco: "Si tratta di un allarmismo ingiustificato. Faccio un esempio semplice: quando io comincio a costruire una casa non comincio dal tetto ma dalle fondamenta. Via via che abbiamo le risorse finiamo di completare il progetto e il progetto esecutivo riguarda tutti gli interventi, tetto compreso".

La battaglia col governo

Inoltre ha aggiunto: "La gara l'abbiamo divisa in lotti per evitare che possa andare deserta, tra lotti che sono finanziati e quelli che devono essere finanziati. Non c'è nessun allarmismo: inoltre abbiamo la battaglia col governo che ci ha tolto 55 milioni di euro, noi non ci fermiamo sull'altro fronte. I soldi li troveremo, conoscete la mia caparbietà".