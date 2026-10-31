"Questa Fiorentina ha problemi in tutti i reparti, non sa difendere. L'unica strada per migliorare è quella di..."

Michele Tossani, match analyst di nota fama, è stato intervistato da Il Pentasport di Radio Bruno per analizzare il momento della Fiorentina.

Sulla rosa

Queste le sue parole: “La Fiorentina ha problemi in tutti i reparti, non può difendere bassa e lo ha dimostrato. Adesso sta emergendo il fatto che dietro spesso subisce e davanti spreca: devono essere riviste alcune scelte su come viene messa in campo la squadra”.

“La Fiorentina deve…”

Tossani ha poi proseguito: “La Fiorentina deve assolutamente prendere in mano il pallino del gioco dato che che non sa difendere: deve attaccare, tanto, e creare di più visto che non riesce a concretizzare con 2/3 occasioni a disposizione. Anche dal Sassuolo di Aquilani sono rimasto deluso, sta soffrendo tanto. La squadra sembra sempre in balia degli eventi”.