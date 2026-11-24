Tra i giovani calciatori che più si sono messi in mostra dopo le prime gare del Mondiale Under 17 c’è sicuramente anche il talento della Fiorentina Federico Croci, già autore di due gol. Sul canale YouTube ‘La Fiera del Calcio’ il match analyst Samuele Parmigiani ha parlato anche del classe 2010 gigliato.

‘Croci giocatore determinante’

“Un anno e mezzo fa dissi che se Federico Croci non avesse fatto il calciatore c’era qualcosa che non avevo capito. Se si guarda la partita che ha fatto contro la Giamaica, sembrava un calciatore già vecchio rispetto agli altri… e gioca sotto età, perchè è un 2010. La Giamaica è una squadra con pochi valori tecnici, ma Croci ha fatto una partita in cui ha mostrato una facilità e una sicurezza nei propri mezzi… penso non abbia neanche sudato, è un giocatore determinante”.

‘Solo la Spagna sul livello dell’Italia’

“Il gruppo dell’Italia è una squadra vera, ha la coppia di difensori centrali più forti del torneo e due terzini validi, in mezzo al campo può fare rotazioni, ha giocatori importanti come Okon e Orlandi, Cassano per ora ha fatto due panchine. Davanti ci sono calciatori di spessore come Corigliano, Perillo, oltre al suddetto Croci. Questa generazione è molto più forte di quella precedente, e manca anche uno come Arena, che poteva essere chiamato. Una squadra molto forte, solo la Spagna vedo sul livello degli Azzurrini”.