Buona anche la seconda per l'Italia Under 17, che supera la Costa d'Avorio per 2-1 e guadagna la vetta del girone in solitaria. Una frazione di partita a disposizione del talento della Fiorentina, Federico Croci.

Solo nel finale

Dopo aver trascinato i suoi contro la Giamaica all'esordio, Croci è stato fatto riposare dal CT Franceschini, che gli ha preferito Fugazzola: il baby viola è entrato al 67', in posizione leggermente arretrata, e anche se non è arrivato al tiro ha fornito un passaggio chiave poi non concretizzato dagli azzurrini.

I prossimi passi

Vantaggio Italia con Gasparello, al 28', e raddoppio su punizione di Olivieri al 70', prima del gol della bandiera su rigore di Diabaté. Prossimo appuntamento giovedì alle 15 contro l'Uzbekistan, a caccia della conferma del primo posto nel girone.