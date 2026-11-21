L'Italia Under 17, trascinata da Federico Croci, vince e convince, e nella giornata di oggi anche Giovanni Malagò, Commissario FIGC e candidato alla presidenza della stessa Federazione, si è voluto complimentare con gli Azzurrini.

Sull'Under 17

Queste le sue parole: “Questa Under 17 ha una prospettiva davvero rilevante nel lungo termine: rappresenta uno dei tasselli fondamentali e un pilastro dell'intero progetto di Zola, in particolare per quanto riguarda tutta la filiera delle selezioni giovanili. Sono inoltre rimasto colpito dall'affetto di Giovanni Galli, che mi ha trasmesso tutto l'entusiasmo dei ragazzi”.

“Ringrazio i club per la disponibilità”

Malagò ha poi proseguito: “Devo ringraziare i club perché, nonostante alcuni di loro avessero impegni e scontri diretti cruciali per la Youth League di Champions League, hanno comunque dato la loro disponibilità. Se si guardano i club di provenienza dei ragazzi, ci sono sei grandi società dalla storia calcistica importantissima, e tutte hanno scelto di aderire: una cosa tutt'altro che scontata”.