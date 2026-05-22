I parametri per scegliere il futuro di ogni giocatore viola. E c'è chi fa un appello alla Fiorentina

Pochi, pochissimi nomi sarebbero al sicuro secondo il Corriere Fiorentino per il futuro della Fiorentina.

Quanti dubbi

Nella lista stilata da quotidiano, tra i giocatori in dubbio per il prossimo anno ci sarebbero Dodo, Gosens e anche Pongracic, oltre ovviamente all'oggetto misterioso Gudmundsson, che non è mai stato sui livelli di quello visto a Genova.

L'appello

Le scelte, scrive il Corriere Fiorentino, dipenderanno soprattutto dalle motivazioni dei calciatori, dal nuovo allenatore e dal sistema di gioco che vorrà adottare. Il quotidiano, poi, propone di non abbandonare la strada dei giovani e degli italiani, anche se quest'anno hanno fallito in molti a parte Ndour.