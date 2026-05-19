Dalic e i dubbi sui convocati: "Avevo detto a Pongracic e agli altri difensori centrali croati che per il Mondiale..."

In conferenza stampa per presentare i convocati per il Mondiale, il CT della Croazia Zlatko Dalić ha parlato anche dei dubbi sulla lista da presentare che comprende anche l'unico giocatore della Fiorentina che con tutta probabilità andrà alla Coppa del Mondo: Marin Pongracic.

Le parole di Dalic

“I miei dubbi erano se portare o meno cinque difensori centrali. Tengo molto all’ambiente e al fatto che nella squadra ci sia una buona atmosfera. A marzo avevo detto che avremmo conosciuto la lista dei difensori e che, se nessuno avesse perso lo status di allora, tutto sarebbe andato secondo le aspettative".

E adesso…

La lista della Croazia non è ancora definitiva, visto che Dalic ha stilato una mini lista di possibili cambi. L'unico giocatore che può prendere il posto di Pongracic in lista è Ivan Smolčić del Como, ma la convocazione del viola non sembra essere in dubbio.