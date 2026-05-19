Galbiati: “Pongracic il migliore con la Juventus. La mossa determinante di Vanoli per la Fiorentina, ora fossi in lui saluterei e…”

A Toscana TV è intervenuto l’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, che ha avuto modo di analizzare il successo viola in casa della Juventus, per poi spaziare anche su alcuni singoli della rosa gigliata.

‘Fossi in Vanoli…’

“L’unica preoccupazione era come la Fiorentina avrebbe approcciato la partita, perché la testa conta tanto nel calcio, invece in queste ultime giornate di Serie A stiamo assistendo ad una tendenza più simile alla Premier League, con tutte le squadre che giocano al meglio anche senza obiettivi. Vanoli? Fossi lui saluterei la compagnia e andrei via”.

‘La Fiorentina ha trovato equilibrio con Parisi’

“Pongracic da 7.5, è stato il migliore in campo, continuo per tutta la gara. Ndour è venuto fuori a poco a poco durante la partita. Piccoli? Merita un 6.5. Vanoli ha trovato un equilibrio tattico cambiando posizione a Parisi, così come fece Palladino con Bove. Una mossa determinante per portare la Fiorentina ad un rendimento di un certo tipo”.