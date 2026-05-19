Di Gennaro: "Vanoli ha portato i valori giusti per fare un'impresa. Ridare centralità al tecnico e lui..."

Dalla parte di Paolo Vanoli si schiera Antonio Di Gennaro, ex centrocampista e ora commentatore TV, che ha conosciuto la Fiorentina prima da giocatore, poi da allenatore delle giovanili e quindi da collaboratore di Fatih Terim.

"Ero sicuro che avrebbe portato i valori giusti per

tentare un'impresa che pareva impossibile" ha detto Di Gennaro al Corriere Fiorentino.

Il merito maggiore

“Il suo merito maggiore? Far capire alla squadra quanto fosse importante calarsi nella nuova realtà visto che in estate, alla luce dei tanti soldi spesi sul mercato, tutti avevano ambizioni diverse. Paolo va ringraziato, senza dimenticare tra l'altro che anche in passato ha fatto bene”.

Figura centrale

E poi: “A Firenze, ma in generale in Italia, va ridata centralità alla figura dell'allenatore e lui potrebbe essere questa figura. Se si trova un allenatore di primissimo livello, penso per esempio a Sarri, allora potrebbe anche avere un senso cambiare altrimenti si può ripartire con Vanoli che conosce già il gruppo, la società, e se ha ottenuto questi risultati con una squadra non costruita da lui”.