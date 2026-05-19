Vanoli non solo si conferma, ma alza anche l'asticella e vuole la doppietta

Questione di giorni, al massimo una settimana e il primo pezzo del nuovo puzzle chiamato Fiorentina andrà al suo posto. Il pezzo in questione è la scelta dell’allenatore per la prossima stagione che a questo punto non può che essere imminente.

“Merito la riconferma”

In attesa della decisione registriamo il fatto che Paolo Vanoli ha lanciato in maniera decisa la propria autocandidatura per la prossima stagione; il tecnico di Varese è certo di meritarla, avendo raggiunto la salvezza in anticipo e avendo tirato fuori la squadra da una situazione difficilissima.

Doppietta

Non solo, Vanoli ha anche alzato l'asticella, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio e questo non solo pubblicamente ma anche all'interno del club. Vuole una Fiorentina di alto profilo per la prossima stagione per riportare su in classifica la squadra. In pratica vuole la doppietta: prima la permanenza e poi una formazione forte. Verrà accontentato?