Sempre il solito Mina: il tentativo andato a vuoto con Xhaka… e la Colombia torna a casa

Non è certamente nuovo ad atteggiamenti antipatici e sopra le righe Yerry Mina, ex difensore della Fiorentina che nel corso della propria carriera si è fatto notare per il proprio comportamento molto particolare in campo, fatto di provocazioni, intimidazioni e colpi proibiti sempre al limite

Il calciatore sudamericano era impegnato con la propria nazionale al Mondiale fino a ieri sera, quando la sua Colombia è uscita di scena agli ottavi di finale, perdendo ai calci di rigore. Mina è entrato in campo al 119’, pochi istanti prima della fine dei supplementari, probabilmente per ampliare la batteria dei rigoristi dei Cafeteros.

Mina stuzzica Xhaka

Il difensore del Cagliari non ha avuto modo di presentarsi sul dischetto, ma è comunque riuscito a farsi notare. Mina ha infatti visibilmente provocato il capitano della Svizzera Granit Xhaka, al momento in cui il centrocampista del Sunderland si apprestava ad andare a calciare il primo rigore. L’arbitro ha dovuto intervenire per mettere fine al tentativo di destabilizzazione del centrale di Guachenè, che ha rivolto più di qualche parola a Xhaka.

Colombia eliminata

Tentativo infruttuoso: Xhaka ha segnato il rigore per la Svizzera e gli errori dagli 11 metri di Sanchez ed Hernandez si sono rivelati fatali per la Colombia. Gli elvetici avanzano chiudendo 4-3 la lotteria dei calci di rigore, e ora sfideranno l’Argentina di Messi ai quarti di finale.