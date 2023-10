Carmine Esposito, ex viola, ha detto la sua sulla Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Nzola a Napoli ha disputato una partita strepitosa, facendo reparto da solo e favorendo gli inserimenti degli esterni e di Bonaventura. Prima o poi comincerà a fare gol, ma per adesso il suo compito è mettersi a disposizione della squadra. Era il tipo di attaccante che serviva ai viola”.

E poi su Italiano: “E' in assoluto uno dei migliori allenatori in circolazione. Quest'anno si sta dimostrando molto duttile, cambiando modulo a seconda delle necessità. La Fiorentina gioca il calcio più bello della Serie A e il merito è dell'allenatore. Ad ogni modo, se non raggiungerà alcun obiettivo, credo che a fine stagione andrà via”.

E infine: “La Fiorentina può arrivare a mani basse tra le prime cinque, quindi anche in Champions League. Parisi? Nel suo ruolo è il più forte in Italia insieme a Di Lorenzo”.