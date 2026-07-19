Salta un allenamento ma non il test congiunto con la Primavera e c'è un'occasione nuova per il tifo viola

Quello che doveva essere il pomeriggio del primo test prestagionale della Fiorentina è diventato invece un allenamento congiunto per il gruppo di Grosso, che si allenerà insieme alla Primavera di Andreazzoli.

Il nuovo programma

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com però, l'allenamento di domani è stato annullato. Il programma era già stato modificato da quello iniziale, che prevedeva un'amichevole vera e propria, derubricata poi ad allenamento congiunto con la Primavera di Andreazzoli. La società viola dovrebbe organizzare invece un nuovo allenamento a porte aperte, allo stadio Curva Fiesole, per martedì pomeriggio: un'occasione in più per assistere alla preparazione del gruppo viola, in attesa dei primi veri test amichevoli.