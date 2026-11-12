Prandelli: "Dire di no alla Fiorentina per me era impossibile. L'addio ai viola? Avevano ragione i miei figli..."

Intervistato per il magazine di novembre de La Nazione, l'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, è ritornato sulla fine del rapporto con la società viola e sulla fine della sua carriera da tecnico.

“Impossibile dire no”

"Il desiderio di smettere è cresciuto lentamente in me - ha dichiarato - Dire di no alla Fiorentina per me non era possibile. Poi è successo qualcosa: durante il Covid le partite negli stadi deserti mi mettevano addosso una sensazione strana. Era un mondo irreale. Poi a Genova contro la Sampdoria ho sentito qualcosa di strano dentro di me, come una fitta al cuore. Un segnale…”.

Il segnale

“Quando arrivavo al campo e parlavo coi dirigenti o coi ragazzi, mi sembrava come se le mie parole non contassero più nulla. Non mi sentivo coinvolto. Ne parlai coi Niccolò e Carolina, i miei figli. Mi dissero: “Hai lavorato in questo mondo cinquant’anni. Adesso puoi iniziare a fare il nonno’’. Avevano ragione”.