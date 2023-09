Due ritorni importanti tra i titolari, conferma per l'eroe di Udine. Il dubbio degli esterni offensivi

Altro giro e altra trasferta per la Fiorentina, che giovedì giocherà contro il Frosinone nell'unico turno infrasettimanale della stagione in Serie A.

Italiano dovrà risolvere alcuni problemi di informazione che derivano da infortuni e affaticamenti vari.

Conferma in arrivo tra i pali per Terracciano che è stato un grande protagonista a Udine, Kayode è l'erede naturale di Dodò (che ha praticamente terminato in anticipo questa stagione) sulla fascia destra. Mentre dall'altra parte Biraghi dovrebbe lasciare spazio a Parisi.

Tornano Milenkovic al centro della difesa e anche Arthur a centrocampo: entrambi in Friuli sono partiti dalla panchina.

Molti dubbi sugli esterni offensivi: al netto dell'assenza di Gonzalez, dovrebbe toccare a Sottil più ad uno tra Brekalo e Kouame, visto che Ikone è ancora in ritardo di condizione. Beltran e Nzola si giocano il posto da centravanti con l'argentino favorito.