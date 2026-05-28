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La Fiorentina segue un giovane difensore del Gremio, ma c'è concorrenza. E per il prezzo...

Redazione /
Fabio Paratici
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Secondo quanto riporta il portale brasiliano Zero Hora, la Fiorentina ha messo gli occhi addosso ad un giovane difensore del Gremio. La folta concorrenza e l'elevato prezzo complicano però la trattativa. 

Caratteristiche e ruolo

Si tratta del classe 2005 Viery, già nel giro della prima squadra del Gremio da un paio di anni. Il giovane difensore mancino, che all'occorrenza può giocare anche terzino e che ha il contratto in scadenza nel 2029, è diventato quest'anno un punto fermo della squadra, attirando l'interesse di diversi club europei.

Prezzo e concorrenza

la Fiorentina, secondo quanto riporta Hora Zero, avrebbe già messo al lavoro gli intermediari di mercato per presentare al Grêmio un'offerta di circa 12 milioni di euro. I brasiliani sperano però di ottenere di più dalla cessione del giovane difensore, facendo anche leva sulla presenza di più club interessati al ragazzo. Sono soprattutto Bologna e Newcastle le squadre che seguono con interesse la situazione. 

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