Pastore: "Fiorentina, approccio terrificante, disastro in tutti i reparti. Ormai non ha niente in più di Torino o Genoa"

Il giornalista sportivo Giuseppe Pastore, nel corso del podcast ‘Fontana di Trevi', ha avuto modo di analizzare anche le brutte acque in cui si trova la Fiorentina e la prestazione dei viola contro il Genoa.

Su Genoa-Fiorentina

“Non mi aspettavo questa Fiorentina, ha avuto un approccio terrificante dopo la sosta: il Genoa ha fatto un primo tempo di altissimo livello e una ripresa meno brillante, ma la Fiorentina ha fatto un disastro in tutti i reparti. Sì, fa notizia che la difesa commetta pasticci, ma è a centrocampo che è stata travolta, e in attacco secondo me sbaglia Vanoli”.

Sulla classifica

“Salvo la vittoria col Venezia, la Fiorentina ha fatto un punto in cinque partite con un calendario tutt'altro che impossibile. L'ambiente si è illuso che i problemi fossero solo con Grosso in panchina, ma c'è un discorso più ampio già a partire da come è stata costruita la rosa. Vedendo la classifica, ormai la Fiorentina non ha niente di più forte di un Genoa o un Torino, due squadre contro le quali, peraltro, ha perso. Soprattutto mi colpiscono i 12 punti di vantaggio della Lazio sui viola: ad inizio campionato erano sullo stesso livello, anzi..."