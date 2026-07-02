Anche la Fiorentina si aggiunge alla corsa per uno dei protagonisti del mondiale

Nonostante sia di fatto uno dei protagonisti della campagna pubblicitaria per la nuova maglia targata Joma, ormai da settimane il futuro di David De Gea è al centro delle riflessioni in casa Fiorentina. Il lauto ingaggio del portiere spagnolo pesa molto sulle casse gigliate e per questo, complice anche l’età ormai non più giovane del numero uno, la dirigenza viola continua comunque a monitorare i profili piu interessanti sul mercato.

La Fiorentina monitora uno dei protagonisti del Mondiale

E dall’Argentina arriva la notizia che la Fiorentina è sulle orme di uno dei protagonisti del Mondiale in corso in America. Secondo quanto riportato dal giornalista Jonathan Lobos, esperto di mercato sudamericano di ESPN Argentina, Fabio Paratici ed il suo staff hanno messo gli occhi sul portiere paraguaiano del San Lorenzo, Orlando Gill. Secondo quanto riportato però per il classe 2000 ci sarebbe la fila, con tanti club di Serie A interessati a lui: sul portiere paraguaiano ci sono infatti anche Torino e Lazio.

Questo il tweet in questione: