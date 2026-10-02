Un ex capitano della Fiorentina trova la sua nuova casa: altra esperienza in Serie B dopo 100 presenze in viola

Qualche giorno fa vi avevamo parlato del rilancio di Lorenzo Venuti, che dopo alcuni problemi fisici ha lasciato la Sampdoria dopo un'esperienza tutt'altro che indimenticabile. Oggi, l'ex capitano della Fiorentina ha trovato la sua nuova casa.

Nuova esperienza

Si tratta dell'Ascoli, squadra con la quale era in prova e che oggi ne ha comunicato l'acquisto in via ufficiale. Il terzino ha firmato un contratto da un anno e vestirà la maglia numero cinque della formazione marchigiana: dopo 100 presenze con la maglia viola e due parentesi poco felici tra Lecce e Sampdoria, Venuti ritrova casa in Serie B.

La nota del club

"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Venuti, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027.

Difensore di grande esperienza e affidabilità, Venuti si allena già da giorni con il gruppo e vestirà la maglia numero 5.

A Lorenzo il benvenuto del Club bianconero e l’augurio di raggiungere insieme all’Ascoli nuovi e importanti traguardi sportivi".