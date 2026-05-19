Niente Atalanta per Ranieri: qualche parola di troppo all'arbitro costa cara al difensore viola

Luca Ranieri è stato espulso per proteste dalla panchina durante Juventus-Fiorentina, e salterà la gara di venerdì prossimo contro l’Atalanta, tuttavia indolore, e che non metterà niente in palio se non l’onore. Ranieri si rivedrà così in viola per l'inizio della prossima stagione.

Niente Atalanta

Il difensore classe ’99 è stato fermato per una giornata dal Giudice Sportivo, che ha così provveduto ad esprimersi col proprio comunicato:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA: RANIERI Luca (Fiorentina): “per avere, al 27° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, rivolto una critica irrispettosa nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Ospiti al completo

L'Atalanta dell'ex allenatore gigliato Palladino arriverà invece al Franchi senza alcuna squalifica, al completo, al netto di indisponibili per infortunio.