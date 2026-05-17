Il rosso inutile a Ranieri dà un'ultima chance a Rugani? In ogni caso non sarà riscatto obbligatorio

E' riuscito a prendersi un rosso dalla panchina, a seguito di un episodio dove il Var, e poi l'arbitro Massa, avevano dato ragione alla Fiorentina: Luca Ranieri non ci sarà per l'ultima di campionato contro l'Atalanta. L'ex capitano era uscito da poco e non ha lasciato in 10 i suoi ma a livello disciplinare il cartellino varrà comunque.

Possibile chance quindi per Daniele Rugani all'ultima di campionato: gara che in ogni caso non servirà al difensore per guadagnarsi il riscatto obbligatorio da parte della Fiorentina. Servivano almeno cinque presenze da 45 minuti infatti e il difensore è fermo a quota 3: anche una titolarità tra una settimana non gli farà raggiungere quello step.