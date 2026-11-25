Momento estremamente delicato per Fabio Paratici, probabilmente il peggiore da quando è alla Fiorentina. A tirare su il morale del dirigente viola ci pensa il figlio Lorenzo, grande protagonista oggi in Youth League.

Mattatore in terra francese

Impegnato con la Roma Primavera contro il PSG, nel match valido per la 5^ giornata della League Phase, l'attaccante classe 2008 ha inciso pesantemente sul successo giallorosso per 1-2 siglando la doppietta decisiva.

Roma nelle prime 8

Grazie a questa vittoria, la Roma si attesta in settima posizione a quota 10 punti. Gli stessi di PSV e Club Brugge, mentre lo svantaggio da Sparta Praga, Feyenoord e Porto è di sole 2 lunghezze.