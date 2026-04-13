Paratici: "Tempi incerti per Kean, Piccoli sta facendo molto bene. Under 23 nostro obiettivo, ma non adesso"

Il ds della Fiorentina Fabio Paratici è intervenuto a DAZN per commentare la situazione di Kean, non convocato per il solito infortunio alla tibia, e la squadra viola in generale: "Kean ce la sta mettendo tutta per recuperare il prima possibile. Tempi certi non ce ne sono, fa un po' up and down. Ma voglio parlare dei presenti: Piccoli sta facendo molto bene. Le problematiche di questa stagione? Quando non rispetti le aspettative i problemi sono molteplici ma ci dobbiamo concentrare sulle soluzioni. Ci siamo rimboccati le maniche e stiamo lavorando, sappiamo di dover far fatica fino alla fine, punto su punto per arrivare alla salvezza".

Sulla scelta di Malagò per la federazione

Paratici poi si sposta su Malagò votato dai club di Serie A per la federazione: "Innanzitutto ha ricoperto incarichi istituzionali di grande prestigio con ottimi risultati. Vediamo in lui una figura carismatica che può portare idee nuove, poi noi come calcio italiano le dobbiamo attuare".

Sull'Under 23

Sull'Under 23 dichiara: "Secondo me è un punto fondamentale delle riforme del nostro calcio, dovrebbero essercene di più. La Fiorentina quando sarà organizzata per farlo, piano piano proveremo a farla. Sicuramente non la prossima stagione ma è un nostro obiettivo".

Su Sarri

E su Sarri, avuto come allenatore alla Juventus, aggiunge: "Non ho ancora parlato con Sarri ma lo vedrò volentieri. Sottolinea che alla Juve tutti hanno parlato di lui come di un passaggio non positivo ma abbiamo vinto uno scudetto e perso una finale in coppa ai rigori. Il suo bilancio alla Juventus è eccezionale".