Mandragora: "Sono uno dei più esperti e sento maggior responsabilità non mi nascondo. Oggi serve dare il 100%"

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora intervenuto a DAZN prima della partita contro la Lazio.

“Sono uno dei più esperti”

Mandragora ha dichiarato: “Io sono uno dei più esperti, sento maggiormente la responsabilità e non mi nascondo. Oggi dobbiamo dare il massimo”.

Ogni partita è un'occasione

Poi prosegue “Da un po' di tempo a questa parte ogni partita è un'occasione, ci auguriamo di fare punti perché potrebbe essere la partita adeguata questa”.



