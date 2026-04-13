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Mandragora: "Sono uno dei più esperti e sento maggior responsabilità non mi nascondo. Oggi serve dare il 100%"

Redazione /
Rolando Mandragora

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora  intervenuto a DAZN prima della partita contro la Lazio.

“Sono uno dei più esperti”

Mandragora ha dichiarato: “Io sono uno dei più esperti, sento maggiormente la responsabilità e non mi nascondo. Oggi dobbiamo dare il massimo”. 

Ogni partita è un'occasione

Poi prosegue “Da un po' di tempo a questa parte ogni partita è un'occasione, ci auguriamo di fare punti perché potrebbe essere la partita adeguata questa”.


 

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