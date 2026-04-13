Mandragora: "Sono uno dei più esperti e sento maggior responsabilità non mi nascondo. Oggi serve dare il 100%"
Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora intervenuto a DAZN prima della partita contro la Lazio.
“Sono uno dei più esperti”
Mandragora ha dichiarato: “Io sono uno dei più esperti, sento maggiormente la responsabilità e non mi nascondo. Oggi dobbiamo dare il massimo”.
Ogni partita è un'occasione
Poi prosegue “Da un po' di tempo a questa parte ogni partita è un'occasione, ci auguriamo di fare punti perché potrebbe essere la partita adeguata questa”.
💬 Commenti (1)