Massara: "Ingresso di Gonçalves clamoroso, ma le squadre erano stanche. Fagioli ha paura di giocare. Adesso deve..."

Il giornalista di Sky Sport, Dario Massara, ha parlato a Radio Bruno di alcuni singoli di casa Fiorentina anche alla luce della vittoria contro il Sassuolo di ieri sera.

Su Gonçalves

“Non saprei dire se potrà essere una svolta per la Fiorentina. La vittoria contro il Sassuolo non deve e non può mettere da parte i problemi o far pensare che siano tutti risolti. L’ingresso di Goncalves? E' stato clamoroso, ma dobbiamo ricordarci che è entrato all’80’, con le squadre che erano molto stanche. Quindi penso vada rivalutato. Mi hanno detto che non ha ancora tantissimi minuti sulle gambe, quindi ci sta sfruttare le sue caratteristiche negli ultimi minuti di partita”

Su Oulai e Fagioli

“Oulai ha bisogno di giocare, ma prima bisogna capire come vuole giocare la Fiorentina. Questa squadra penso che non possa rinunciare a Fagioli, ma in questo momento non può giocare regista. Ieri aveva proprio paura di giocare. Lui quando sta bene fuori dal campo riesce a essere determinante anche dentro”.

Su Mastantuono

“Mastantuono può solo crescere. Mi sembra un po’ troppo convinto di poter risolvere le partite da solo. Dà quasi la sensazione di passare il pallone solamente quando non ha alternative. Ma ha una tecnica spaventosa e in Italia può migliorare la tattica e le scelte. Con la Juventus, se i viola hanno il coraggio di prendere in mano la partita, possono fare una grande prestazione”.