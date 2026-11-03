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Che sfortuna Pierozzi! L'ex Fiorentina si infortuna gravemente e si opera, lungo stop per lui

Redazione /
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Edoardo Pierozzi
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Che sfortuna per l'ex Fiorentina Edoardo Pierozzi, adesso di proprietà del Benevento in Serie B. Il calciatore di Firenze si è gravemente infortunato contro l'Arezzo a fine ottobre e ieri si è operato. 

Il comunicato del Benevento

“Il Benevento Calcio comunica che, nella giornata di ieri, 2 novembre 2026, il calciatore Edoardo Pierozzi si è sottoposto a un consulto medico specialistico presso il Centro Medico Isokinetic di Bologna al fine di approfondire il quadro clinico relativo all'infortunio riportato alla coscia destra nel corso della gara Arezzo-Benevento del 24 ottobre p.v. (…) Al termine della valutazione specialistica di ieri, 2 novembre, in accordo con lo staff medico della società giallorossa, è stato consigliato di procedere con un trattamento chirurgico. L'intervento verrà effettuato il prossimo 5 novembre in Finlandia dal professor Lasse Lempainen. I tempi di recupero previsti sono di circa cinque mesi”. 

La stagione fino a ora

Edoardo Pierozzi aveva collezionato fino a ore 9 presenze tra Serie B e Coppa Italia con la maglia del Benevento, segnando anche un gol. Tornerà in campo solo per gli ultimi scampoli di stagione, ma potrebbe già averla finita. 

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