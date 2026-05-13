Piccinetti: "Vanoli è il meno colpevole, ha salvato la Fiorentina senza Kean. Si sarà vergognato anche lui di certe prestazioni"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Paratici è un grande dirigente, trovo normale il fatto che sia accostato ad altri club. Non sono d'accordo con chi dice che l'allenatore conta poco, perché poi la differenza la fanno i calciatori. L'allenatore è il capostruttura, è quello che deve evitare ciò che abbiamo visto quest'anno: uno spogliatoio spaccato, giocatori che fanno i loro comodi. In questo modo è normale che i risultati non arrivino. La salvezza un capolavoro? Meglio che non risponda. Vedere certe prestazioni imbarazzanti e poi sentire certe dichiarazioni è assurdo”.

“Vanoli non ha avuto Kean”

Poi ha aggiunto: “Se il presidente fa i complimenti per una salvezza del genere, è ovvio che i calciatori si sentono appagati e non spostano mai l'asticella verso l'alto. Vanoli è il meno colpevole in questa situazione, sono sicuro che certe volte si è vergognato anche lui delle prestazioni della squadra ma ovviamente non poteva dirlo. Ricordiamoci in che condizioni ha preso la squadra, riuscendo a salvarla praticamente senza mai utilizzare Kean e con una serie di calciatori che non hanno mai inciso, su tutti Gudmundsson”.