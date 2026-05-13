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Corriere dello Sport-Stadio: Vanoli, tutta la verità, La Fiorentina vive il giorno del bivio

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Una pagina sulla Fiorentina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi. 

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Il titolone è: “Vanoli la verità”. Sottotitolo: “Oggi l’allenatore vede il ds Paratici: si saprà se la Viola ripartirà da lui”. Occhiello: “La Fiorentina vive il giorno del bivio Il vertice farà luce  sul futuro: andare  avanti con il tecnico  di questa salvezza oppure cambiare”. 

Kean ci prova

In taglio basso: “La Fiorentina  tra centenario  e compleanno”. Di spalla infine: “È dura, ma con la Juve  Kean prova a esserci”. 

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