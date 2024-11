L’Italia Under 17 di Favo è straripante e seppellisce di gol la Norvegia. Un terzino della Fiorentina gioca tutta la partita

Chiusura in bellezza per l'Italia Under 17 di mister Massimiliano Favo nella prima fase di qualificazione all'Europeo di categoria che si teneva a San Marino. Gli Azzurrini asfaltano la Norvegia, sepolta di reti e battuta addirittura 7-0 nella sfida che metteva in palio la testa del girone. L'Italia campione in carica accede da prima classificata alla prossima fase qualificatoria all'Europeo, la Lega A. La manifestazione andrà in scena in Albania dal prossimo 19 maggio.

Azzurrini in grandissimo spolvero: 5 reti nel primo tempo

Italia in vantaggio al 12’: Campaniello scatta e batte il portiere norvegese Fauskanger con un diagonale mancino sul perfetto assist di Luongo in verticale. Raddoppio azzurro al 16’: Blini tutto solo di testa sul cross telecomandato di Inacio infila ancora la porta della Norvegia. Al 24’ ecco i tris dell’Italia, ancora con Campaniello. Il centravanti dell’Empoli è uno squalo in area di rigore, legge la traiettoria del tiro-cross sporco di Inacio e si avventa sul pallone scaraventandolo in rete, stavolta col destro. Italia che continua ad imperversare, sfiorando il 4-0 con Steffanoni, murato in extremis su un invito davvero pregevole di Comotto. Il poker degli Azzurrini arriva comunque, al 41’: Inacio viene abbattuto in area da Woxen e segna poi con freddezza glaciale il successivo calcio di rigore. Al 43’ Campaniello sfiora la tripletta, dopo aver sradicato il pallone dai piedi di un avversario con ferocia inaudita, ma mette sul fondo di poco il suo destro. Nessun problema: la tripletta per Campaniello arriva al 47’, grazie ad un tap-in dopo la respinta del portiere norvegese sul mancino di Inacio. Il giocatore dell’Empoli realizza così 6 reti in 3 partite in questa prima fase di qualificazione.

Nella ripresa l'Italia dilaga ancora

Al minuto 62 il neo entrato Wiafe fa 6-0, assist dalla destra di Rodella e perfetto piattone di prima intenzione del giocatore del Modena, che trafigge Eide, portiere norvegese entrato a fine primo tempo. 7-0 firmato Pirrò al 69’, grandissima palla di Comotto che serve un filtrante coi fiocchi al giocatore dell’Udinese, che scavalca il portiere con un bel pallonetto. Al 77’ traversa piena azzurra, colpita da Rodella col mancino, pallone che rimbalza di poco fuori dalla linea della porta norvegese.

Nel gruppo azzurro c'è anche un calciatore della Fiorentina

Dopo una prima gara senza minuti ed un ingresso da subentrato nella sfida col Galles, il difensore della Fiorentina Alessandro Perrotti gioca tutta la partita. Il terzino classe 2008 agisce sulla corsia di sinistra accompagnando bene la manovra nella vittoria sul velluto della squadra di Favo. Per il giocatore viola anche un cartellino giallo, rimediato al 70'. Per Perrotti si tratta perciò del secondo gettone con l'Italia Under 17, dopo un ottimo avvio di stagione con le formazioni Under 18 e Under 17 della Fiorentina.