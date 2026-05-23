A Radio Bruno ha parlato Enzo Bucchioni, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, intervenendo sulla stagione viola appena conclusa.

Le parole di Bucchioni

“La liberazione c’era già stata con la salvezza matematica. Ora c’è da capire che tipo di progetto abbia in mente Commisso e quale sarà il budget per Paratici. I giocatori sono responsabili, ma manca Ferrari: non ho mai sentito autocritica da parte sua. Lui e tutta la catena dirigenziale non hanno capito cosa stesse succedendo. Un grande manager deve intervenire già dalle disastrose amichevoli estive: non si capiva quale tipo di calcio si volesse mettere in campo. Spero che Paratici faccia una rivoluzione, iniziando finalmente a fare calcio. Ma non diamogli pressioni: il lavoro è collettivo”.

Sulla contestazione

“Non mi ha stupito la contestazione, è normale prendersela con giocatori, ma non ci si può fermare lì. In primis ha sbagliato la società, e il messaggio va mandato soprattutto a loro. Vanoli? Ha meritato il coro dello stadio. Ha dimostrato dedizione e appartenenza, centrando l’obiettivo. Poi si dovrà decidere quale allenatore possa dare maggiori garanzie”.