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La stagione di un giovane terzino della Fiorentina prosegue in nazionale

Redazione /
Luis Balbo
Luis Balbo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Continua la stagione di Luis Balbo, che ieri sera nell'ultima partita della stagione in maglia viola è subentrato a Robin Gosens per i minuti finali di Fiorentina-Atalanta

Due amichevoli

Il terzino venezuelano classe 2006 è stato infatti convocato dal Venezuela, che non si è qualificato per la Coppa del Mondo, per le due amichevoli di giugno contro Turchia e Iraq

I convocati

Questi i convocati: 

 

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