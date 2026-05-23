La stagione di un giovane terzino della Fiorentina prosegue in nazionale
Luis Balbo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Continua la stagione di Luis Balbo, che ieri sera nell'ultima partita della stagione in maglia viola è subentrato a Robin Gosens per i minuti finali di Fiorentina-Atalanta.
Due amichevoli
Il terzino venezuelano classe 2006 è stato infatti convocato dal Venezuela, che non si è qualificato per la Coppa del Mondo, per le due amichevoli di giugno contro Turchia e Iraq.
I convocati
Questi i convocati:
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