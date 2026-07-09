Atta potrebbe non essere l'ultimo colpo a centrocampo. Thorstvedt piace e la Fiorentina ha proposto una contropartita

Benché l’arrivo di Arthur Atta, oltre a migliorare notevolmente il livello del reparto, congestioni ulteriormente il centrocampo della Fiorentina, secondo quanto filtra dal Viola Park sembra che quello di oggi potrebbe non essere l’ultimo colpo in questo reparto. Le parole di Fabio Grosso sono state in tal senso rivelatorie: Kristian Thorstvedt resta uno dei grandi obiettivi per rinforzare la squadra viola.

La Fiorentina non vuole mollare Thorstvedt

E se con il giocatore ed il suo entourage l’accordo economico è stato trovato, resta adesso da convincere il Sassuolo, proprietario attuale del suo cartellino. I neroverdi ormai da diverse settimane hanno fissato l'asticella della valutazione sui 15 milioni di euro, con la Fiorentina che dal canto suo punta ad abbassare la quota di liquidità inserendo qualche giocatore da utilizzare come contropartita tecnica. Possibilmente, un centrocampista vista l'abbondanza nel reparto.

Paratici potrebbe aver trovato la mossa per convincere il Sassuolo

Nei giorni scorsi sono stati fatti i nomi di Amatucci ma soprattutto di Sohm, anche se in realtà la preferenza del Sassuolo andrebbe su un altro profilo tra quelli già presenti nella rosa dei gigliati. Secondo quanto rivelato nel pomeriggio da Tuttomeratoweb.com, la pedina piu ambita dai neroverdi sarebbe Marco Brescianini, che la Fiorentina ha riscattato in via obbligatoria dall'Atalanta per, 10 milioni di euro, al termine della stagione e una volta conseguita la salvezza. Chissà se questo non possa aiutare Paratici a sbloccare la trattativa.