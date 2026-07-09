La Fiorentina si assicura un altro classe 2010: accordo totale con il Pescara, ufficialità già nelle prossime ore

Come ormai emerso dalle ultime settimane di calciomercato, la nuova “gestione” Paratici porta avanti, di pari passo, il mercato estivo della prima squadra ma anche del settore giovanile. Ed oggi, nel giorno di Atta e di Grosso, dopo gli arrivi di Egharevba e Beldenti emerge l’interesse della Fiorentina per un altro giovane giocatore italiano di prospettiva.

La Fiorentina ha in mano un altro classe 2010

Sembra infatti che il club gigliato sia intenzionato a continuare la sua caccia ai migliori profili classe 2010. E questa volta la scelta della Fiorentina sembra essere ricaduta su un giovane del Pescara: stiamo parlando della mezzala biancazzurra Francesco Amenta, uno dei protagonisti del percorso dei biancazzurri Under 16, arrivati alle semifinali scudetto.

Accordo totale con il Pescara, ufficialità in arrivo

Secondo quanto riportato infatti da Il Messaggero, l’accordo tra le due società sarebbe già stato trovato tanto che, già nelle prossime ore, la Fiorentina potrebbe darne l'ufficialità. Francesco è figlio di Federico Amenta, ex difensore della Virtus Lanciano (oltre 200 presenze tra B e C).