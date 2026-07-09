Questo pomeriggio l'agente di calciomercato Oscar Damiani, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento attuale della Fiorentina di Fabio Grosso a pochi giorni dall'inizio del ritiro.

“L’acquisto di Atta? Paratici è un dirigente molto capace nel suo lavoro, che conosce molto bene i giocatori: ci i conosciamo ormai da tanti anni, e posso dire di nutrire tanta stima nei suoi confronti. L’ex Udinese è un giocatore forte, e lo ha già dimostrato nel nostro campionato. Secondo me è uno tra i centrocampisti migliori che ci siano sul mercato. Ovviamente è chiaro che non si possa prendere prendere un giocatore forte a gratis, ma gli investimenti che sta facendo la Fiorentina sono di primo livello”.

“Simpatizzo da sempre per la Fiorentina, e quest'anno…”

Ha anche aggiunto: “Che i tifosi viola stiano cominciando a sognare credo che sia una cosa giusta per l’intera piazza. Io che sono cresciuto tifoso viola quando sono emigrato in Svizzera, ho sempre avuto una grande considerazione per il club, ma è sotto gli occhi di tutti che quest’anno Paratici e la società stanno facendo un ottimo lavoro. Sono dell’avviso che si possa prendere un giocatore in meno, ma che quelli che si decide di prendere siano veramente forti; servono giocatori che possono migliorare la squadra e che possano portare risultati nell’immediato”.

“E' giusto che i tifosi della Fiorentina inizino a sognare”

Ha poi sottolineato un aspetto: “E’ giusto sognare all’inizio della stagione, sarà poi il campo a dire chi ha lavorato bene e chi meno. Sono convinto che la Fiorentina con questa dirigenza e questo allenatore abbia le possibilità di fare un campionato all’avanguardia, puntando a ritornare in Europa: non dico in Champions League, ma dal quinto posto in giu sarebbe già un grande risultato. E’ ovvio che sarebbe stato bello essere nuovamente in Europa, ma adesso avere un solo obiettivo consentirà ai viola di concentrarsi su un solo pensiero, ovvero quello di arrivare piu in alto possibile. Credo che la città di Firenze se lo meriti ampiamente”.

“Ecco cosa penso di Grosso”

Ha poi concluso parlando dell’arrivo di Fabio Grosso: "Fabio Grosso lo stimo tantissimo, e tra l'altro son stato io a portarlo come calciatore al Lione, lo ritengo un allenatore preparato e perbene. Se non saranno troppo esigenti subito, potrà dare grandi soddisfazioni. Mi auguro che sia un'annata fortunata per lui e per la Fiorentina”.