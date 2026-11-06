Pellegrino dall'inizio, Gonçalves a partita in corso: Vanoli riprova la mossa Sassuolo e chiede il bis contro la Juventus

Saranno due in particolar modo i giocatori della Fiorentina a cui Vanoli chiederà di dare continuità alla prestazione fatta vedere a Sassuolo contro la Juventus domenica: Mateo Pellegrino e Pedro Gonçalves.

Contro la Juventus

L'argentino ripartirà titolare davanti a tutti nella formazione gigliata, dopo il gol del pareggio al Mapei e alla ricerca del gol che lo porterebbe a fare pari con il bottino a Parma della scorsa stagione nello stesso momento del campionato: 5 gol in totale. Il portoghese sarà chiamato a subentrare e a spezzare la partita come fatto a Reggio Emilia.

I precedenti

I loro precedenti contro la Juventus sono opposti: per Pellegrino ha già segnato (di testa) contro i bianconeri, Gonçalves nei tre precedenti confronti è a zero su tutto: gol, vittorie e assist. Ora la testa è al Franchi. A Firenze si sa, un gol in questa partita conta doppio. E a volte può dare il LA a storie bellissime. Lo scrive La Nazione.