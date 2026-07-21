Corriere Fiorentino: Il tempo degli acquisti non è finito, l'intento di Paratici nell'immediato

Due sono gli articoli sulla Fiorentina, per il Corriere Fiorentino.

Pagina 9

Apertura sul mercato con: “Fabregas su Kean”. E ancora: “Il Como chiama l’entourage del centravanti per prendere informazioni, la pista può scaldarsi. I viola intanto cercano le ali, ma i nomi di Paratici sono top secret”. Articolo che inizia così: “Il tempo degli acquisti non è finito...Nei prossimi giorni l’obiettivo del ds Paratici resterà ancora puntato sul mercato in entrata con l’intento di consegnare il prima possibile uno o più esterni di ruolo a Grosso per il suo 4-3-3”.

Come Bobo

In taglio medio ci sono anche le dichiarazioni del nuovo centrale brasiliano: “Mi chiamo Viery in onore di Bobo e sogno in grande”.