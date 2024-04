Niente Fiorentina, ma forse neanche Inter o Juventus. Gudmundsson si sbilancia: "Sogno la Premier League"

A gennaio sembrava quasi che la Fiorentina volesse regalare ai propri tifosi il colpo da novanta, acquistando Alfred Gudmundsson dal Genoa. Un'operazione mai decollata però, a fronte delle importanti cifre richieste dal club rossoblù. Il talento islandese è comunque destinato a lasciare la Liguria in estate, stavolta verso lidi decisamente più ambiziosi.

“Sogno la Premier League”

Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia per lui, ma devono fare i conti con la concorrenza estera e soprattutto con la volontà del giocatore. Gudmundsson, infatti, in un'intervista al The Telegraph ha rivelato il suo sogno: “Voglio mettermi alla prova al livello più alto possibile. Fin da bambini sogno di giocare in Premier League, è un'esperienza che mi piacerebbe provare. Al momento ho un contratto con il Genoa e sto bene, ma vedremo cosa succederà a giugno”.