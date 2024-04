Fiorentina tra Gilardino e Palladino per il futuro, ma la concorrenza non manca. Il Torino segue Italiano per il post Juric

Come scrive Tuttosport, il valzer delle panchine è solo all'inizio, con vari posti che dovranno essere assegnati/confermati per la prossima stagione. Tra questi c'è anche quello alla Fiorentina, che dirà addio a Italiano alla fine dell'anno per puntare su un nuovo profilo.

Tra i nomi preferito resta quello di Gilardino, che però il Genoa vorrebbe per continuare il suo progetto in Liguria. L'offerta dei rossoblù (che vede lo stipendio raddoppiato a un milione all'anno) fa gola all'ex attaccante viola, che però si guarda anche intorno, con il Torino che sembra essere interessato.

C'è poi la pista Palladino, per i viola, che però non sono i soli sull'allenatore del Monza. Occhio al Bologna, che deve monitorare la situazione Thiago Motta e, ancora una volta al Torino.

A loro volta i granata hanno messo nel mirino anche Vincenzo Italiano, che potrebbe essere il successore di Juric nonostante ai granata, in questo momento, manchino esterni offensivi fondamentali per il gioco del tecnico viola.