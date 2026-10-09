Vanoli: "Ranieri è la Fiorentina, rappresenta il club in tutto. Ndour ha riprovato quel gol in allenamento, ma..."

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato della sua squadra alla vigilia del match contro il Genoa. Ecco le parole del tecnico gigliato, su vari singoli della rosa gigliata.

La sosta amara di Dragusin

“Ho chiamato Dragusin dopo l'espulsione. Seguo sempre i miei ragazzi nelle soste. Gli errori possono capitare, l'importante è come reagire. L'ho sentito carico e pronto a ricominciare.”

Il rinnovo di Ranieri

“Ranieri è la Fiorentina. È qui da 13 anni e rappresenta il club in tutto. Un gesto importante della società, che dimostra di premiare i giocatori che rappresentano i valori del club. Io sono un po' un romantico e se l'è meritato appieno. Sono anche contento delle sue parole sulla fascia da capitano, perchè ha capito il mio gesto che voleva essere d'aiuto alla squadra. Per essere importante nello spogliatoio non è fondamentale la fascia”.

Il super gol di Ndour

“Ndour? Oggi ha riprovato quel gol in allenamento, ma non ha funzionato (ride ndr). Al di là dello scherzo, ha avuto grande coraggio per provare una cosa difficilissima. Ha avuto una crescita esponenziale da quando sono arrivato. Spero di vederlo anche in Nazionale maggiore, perchè se lo merita ampiamente.”