L'entourage di Beltran non si sbilancia sul futuro: "Il mercato è lungo, Lucas ancora..."

Dall'Argentina arrivano nuovi dettagli sull'accordo che la Fiorentina ha raggiunto con il River Plate per la cessione di Lucas Beltran.

In attesa

L'attaccante viola, però, non è convinto della destinazione e del ritorno in patria, volendo continuare a giocare nel Vecchio Continente. Secondo quanto riporta il giornalista argentino Renzo Pantich, vicino all'ambiente della squadra di Buenos Aires, il giocatore non avrebbe ancora preso una decisione sul suo futuro.

Le parole degli agenti

Sul tema si sarebbe espresso anche l'entourage del giocatore, che ha confermato: "Il mercato è lungo. Lui non ha ancora preso alcuna decisione”.