Rinfrancato il tecnico dell'Udinese, Paolo Zanetti, dopo la vittoria sulla Fiorentina, così a Dazn:

"E' stata una bella giornata, volevamo che lo fosse perché incontravamo una squadra di grande qualità, ci serviva un atteggiamento attento, senza perdere l'altra fase. Nel primo tempo dovevamo essere sopra di 2-3 gol e quando non lo fai, rischi di buttarla all'aria nel finale una partita vinta meritatamente. Loro hanno creato pochissimo e noi molto, questo testimonia un po' la giornata generale.

Zaniolo? Un giocatore che deve fare la differenza senza però il peso di dover fare tutto. Sta crescendo il concetto di squadra, ci sono giocatori interessanti un po' in tutti i reparti però senza un concetto di lavoro d'insieme si rischia di fare partite a folate, in solitaria. Quello che è successo oggi è figlio di un lavoro comune.