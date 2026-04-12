Mazzeo sbaglia e poi si riscatta ma la Fiorentina Primavera è sotto all'intervallo, con il Sassuolo

Prima parte di gara complicata per la Fiorentina Primavera, che deve inseguire il Sassuolo nel punteggio all'intervallo: è 1-2 per i neri verdi al momento. Match aperto al 4' da Kulla, che ha approfittato di un errore ingenuo di Mazzeo. Il Sassuolo ha trovato anche il raddoppio al 21' con Daldum, dopo un dribbling su Turnone.

Ci ha pensato lo stesso Mazzeo a riaprire la partita al 28' con una conclusione da fuori area. La squadra di Galloppa dovrà cercare la rimonta nella ripresa per tutelare il primato in classifica.