La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa deve rinunciare a Braschi e Puzzoli
Niente Braschi e niente Puzzoli nell'undici scelto da Daniele Galloppa per il match delle 13 contro il Sassuolo, che può rafforzare la posizione di vertice della Fiorentina nel Primavera 1. Queste le scelte del tecnico, che ha dovuto fare i conti anche con le esigenze della prima squadra:
Leonardelli; Sturli, Turnone, Sadotti, Trapani; Montenegro, Conti; Evangelista, Atzeni, Mazzeo; Jallow.
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