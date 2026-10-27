Graziani: “Atalanta in difficoltà nel gioco e nei risultati. Sarri rischia se perde contro la Fiorentina, i tifosi lo hanno fischiato e…”

A Radio Sportiva ha parlato l’ex attaccante viola Ciccio Graziani, che in vista di Fiorentina-Atalanta ha espresso le sue sensazioni sul futuro del tecnico orobico Maurizio Sarri, a suo dire già a rischio in caso di risultato negativo al Franchi.

‘Atalanta in difficoltà, Sarri è a rischio’

“Sarri è a rischio, i tifosi dell’Atalanta al termine della gara col Frosinone hanno fischiato squadra e soprattutto allenatore. L’Atalanta sta mostrando difficoltà, nei risultati e nel gioco, poi se gli danno ancora fiducia, chissà… più avanti potremmo vedere una squadra che gioca meglio e assimila le sue idee di calcio. Non è facile assorbire così rapidamente un cambio dal 3-5-2 al 4-3-3”.

‘In caso di sconfitta contro la Fiorentina…’

“Se l’Atalanta dovesse perdere contro la Fiorentina, la logica di un cambio potrebbe esserci subito. Altrimenti, se gli dessero fiducia, e non sbaglierebbero, perché è un allenatore bravo, magari vedremmo un’Atalanta diversa nei mesi successivi, con altri risultati”.